Британский аналитик А. Меркурис на авторском ютуб-канале сообщил, что российская армия лишила Киев систем противовоздушной обороны Patriot.

Меркурис проанализировал доступную информацию и пришел к выводу: западные системы ПВО, которые получил Киев, работают «не очень хорошо». Причина в том, сказал аналитик, что русские явно нацелены на то, чтобы «истощить и сократить» количество ПВО Киева. Русские военные устроили «охоту» на пусковые установки. Они находят их и уничтожают, сказал британец.

Меркурис подтвердил, что наибольшее число систем ПВО Украины сосредоточено в столице. Там работают «многие, если не все», системы Patriot. При этом русские, указал аналитик, заставляют украинскую армию тратить впустую дорогие ракеты для ЗРК Patriot.

23 января МО РФ докладывало, что российская армия нанесла групповой ракетный удар по объектам ВПК врага. В сводке уточнялось, что дальнобойные ракеты наземного и воздушного базирования были направлены на объекты, на которых киевский режим выпускает ракеты и комплектующие для них, а также снаряды и взрывчатку.