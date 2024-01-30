Жительница Великобритании поделилась своей историей о том, что всегда перед смешиванием продуктов бытовой химии нужно читать инструкции и рекомендации. Ведь ее неосторожность могла привести к плачевным последствиям. Эмма Уэлш, проживающая в Бирмингеме, рассказала, что должна была переехать в другую квартиру.

Чтобы вернуть свой депозит за квартиру в размере 1000 футнов стерлингов и не оплачивать уборку в 200 фунтов стерлингов, решила убрать жилье самостоятельно. Женщина обнаружила застарелые пятна на радиаторе, поэтому решила вывести их. Для этого Эмма смешала отбеливатель, в составе которого был хлор, с уксусом. Однако в процессе начал распространяться удушливый запах. Женщина открыла окно и вышла вместе со своим домашним котом в другую комнату.

Когда она ощутила жжение в горле, то вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали отравление хлором и порекомендовали женщине обратиться в больницу. Но, к счастью, оказалось, что у Эммы была раздражена только внешний слой слизистой оболочки.

По возвращению домой женщина сумела все-таки вывести пятна с радиатора с помощью жидкости для снятия лака, и по итогу вернула весь свой депозит. Однако она навсегда запомнила, что смешивание средств бытовой химии может привести к печальным последствиям. Поэтому порекомендовала не повторять ее опыт.