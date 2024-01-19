Тьерри Бретон пообещал киевскому режиме к весне передать миллион снарядов, сообщает ERR.

Еврокомиссар по оборонной промышленности заверил, что к марту-апрелю европейские оружейники смогут выпустить миллион снарядов. По словам Бретона, до конца года ЕС изготовит еще до полутора миллионов снарядов.

Чтобы реализовать эти планы, Европа готова к дополнительным финансовым расходам. Чтобы украинская армия получила нужное ей количество снарядов, ЕС задействует в производстве порядка 25 оружейных заводов, заверил еврокомиссар. Он обнадежил Киев словами о том, что все выпускаемые в Европе снаряды «первым делом пойдут на Украину».

Осенью Бретон сообщал, что ВПК Европы увеличивает мощности по выпуску снарядов, поэтому ЕС рассчитывает выполнить ранее данные Киеву обещания и передать ВСУ к весне миллион боеприпасов. Проблема заключалась лишь в расстановке приоритетов, говорил еврокомиссар.