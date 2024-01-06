Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации начали штурм Авдеевки сразу со всех направлений. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на заявление главы украинской Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша.

По словам украинского чиновника, российские войска перешли к штурмовым действиям на Авдеевском направлении сразу на 20 участках фронта. Барабаш жалуется, что для украинских бойцов в Авдеевке складывается «очень непростая ситуация».

Глава украинской Авдеевской ГВА, российская авиация наносит массированные бомбовые удары по позициям украинских бойцов. «1 января было 22 авиабомбовых удара по общине. 2 января – 31 удара, 3 января – 19 ударов. Вчера было 17 прилетов, сегодня уже больше десяти», – заявил Барабаш.

По данным противника, российские войска наносят около 100 ударов по Авдеевке из разных видов вооружений. При этом командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал Авдеевское направление одним из самых критичных для украинской армии.