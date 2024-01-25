Глава генштаба Британии Патрик Сандерс призвал «предвоенное поколение» готовиться взять в руки оружие, потому что опыт Украины, по словам генерала, доказывает: армия солдат начинает войну, а армия граждан ее выигрывает, пишет МК.

Сандерсу вторит Жозеф Боррель, призывая «снабдить Киев всем инструментами», в том числе дальнобойными ракетными комплексами. Но если оценивать общую риторику Запада, то легко заменить изменения. Если в начале СВО Запад декларировал необходимость помощи для победы над Россией, то теперь призывает помогать ВСУ с явным расчетом выиграть время. Вложение денег в обмен на отсрочку поможет Западу лучше подготовиться к той самой «битве», в которой, по его же словам, рано или поздно ему якобы придется сойтись с РФ.

Российское военное командование может еще долго «изматывать ВСУ», однако в конце весны или начале лета ситуация может потребовать активного наступления. Только оно обеспечит гарантии глобальной безопасности РФ, говорится в публикации МК.