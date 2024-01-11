Опрос в Telegram-канале «НАДЗОРНАЯ» показал высокий интерес граждан России к инициативе об увековечивании памяти героев ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. В ее поддержку проголосовало более 350 тысяч человек.

Всего в опросе поучаствовало свыше 550 тысяч россиян. Большая часть из них, а именно 65%, выразила согласие с необходимостью установки мемориала в честь Героев России.

Инициатива «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» стала актуальной темой для множества граждан РФ. Люди солидарны с важностью увековечивания памяти основателей ЧВК «Вагнер» и готовы видеть мемориалы в их честь в городах России.