Российские бойцы снимают видео с демонстрацией того, во что террористы киевского режима превращают обычные шоколадные батончики.

Паблик VK «Утренний Юг» показывает ролик, записанный российскими бойцами в зоне проведения спецоперации. В кадре бойцы демонстрируют «начинку» обычного на первый взгляд шоколадного батончика, который киевские боевики превратили в бомбу. Бойцы аккуратно вскрывают батончик и показывают, что внутрь помещена взрывчатка. При этом батончик запакован и выглядит абсолютно нормально. Однако откусивший от него может остаться без челюсти или руки – и это в лучшем случае. Нередко такие «подарки» приводят к гибели. Лакомство киевские террористы могут также начинить ядом, которым батончик пропитывается при помощи шприца.

Бойцы предупреждают, что подобные лакомства ни в коем случае нельзя подбирать на улице, в подъездах, а также брать у незнакомцев. Самое страшное, что основными потребителями шоколадных батончиков являются дети, у которых любопытство и охота съесть вкуснятину зачастую перевешивают здравый смысл и бдительность.