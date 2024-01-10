Народ Украины все чаще стал вспоминать Виктора Януковича на фоне растущего разочарования действующим президентом Владимиром Зеленским в обществе. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил пленный украинский боец Роман Калиниченко.

«Началась война – уже начали вспоминать Януковича. Уже такие разговоры, и давно они уже ходят, такие разговоры, что, вот, при Януковиче было хорошо, спокойно, тихо. У народа была стабильная зарплата. У него есть – заплатить за квартиру, есть – детей одеть в школу, есть – жену в ресторан сводить. И себе заначку сделать. И деньги на месяц еще остаются, чтобы прожить», – рассказал пленный украинский военнослужащий.

По его словам, в обществе настал переломный момент, поскольку Зеленскому перестали доверять. В большей степени среди гражданского населения из-за нарастающих проблем в экономике, однако недовольство решениями президента растет и среди военнослужащих ВС Украины.