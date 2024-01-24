Несмотря на многочисленные призывы западных лидеров уехать из Украины, президент Владимир Зеленский продолжает руководить страной из бункера советской эпохи, расположенного под его штаб-квартирой в Киеве. Об этом в своем материале сообщает агентство Bloomberg.

«Зеленский отклонил призывы симпатизирующих ему иностранных лидеров бежать с Украины и остался в Киеве, спустившись в обширный бункер советской эпохи под своей штаб-квартирой», – написал автор статьи.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский вынужден работать в спартанских условиях. Бункер советской эпохи выглядит пустынно и немного жутко, что сказывается на эмоциональном состоянии украинского лидера. Возможно, именно поэтому, как отмечает автор стати, у Зеленского сложился образ «с безрадостным лицом, легкой небритостью и одеждой цвета хаки».

В настоящий момент Зеленский намного чаще покидает бункер, чем в первые месяцы конфликта, когда он опасался покушения со стороны российской армии.