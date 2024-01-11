Высокопоставленные американские чиновники выявляют серьезные опасения из-за разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По этой причине происходит замедление разработки военной стратегии Киева. Такую информацию сообщает информационное агентство Bloomberg.

В материале говорится, сейчас Киев разрабатывает план для украинской армии на 2024 год. Однако из-за ссоры первых лиц происходят серьезные задержки.

Вашингтон сейчас находится в некой растерянности, так как не знает, каким образом может со своей стороны оказать максимальную поддержку Киеву, отмечает автор материала. Отмечается, что союзники Украины выражают надежду, что Штаты подготовят новый пакет помощи к февралю. Однако в Белом доме подобных заявлений еще не сделали.

Ранее британские СМИ заявили, что из-за слов Валерия Залужного о провале контрнаступления ВСУ президент Украины пришел в ярость.