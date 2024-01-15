Встреча по так называемой «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского, прошедшая перед началом Международного экономического форума в Давосе, закончилась ничем. По ее завершению участники встречи так и не смогли выработать единую позицию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Автор материала отмечает, что встреча советников по национальной безопасности, прошедшая в Давосе по так называемой «формуле мира» Киева, завершилась без четкого плана действия перед прибытием на форум украинского президента Владимира Зеленского.

В мероприятии по украинской формуле мира приняло участие в общей сложности 83 делегации. В статье отмечается, что представитель Киева пытался убедить страны Глобального Юга изменить свою позицию в отношении украинского конфликта, однако не смог добиться успеха в решении данного вопроса.

Украина в очередной раз попыталась использовать ежегодную встречу мировых лидеров и представителей крупного бизнеса для привлечения к себе внимания. Однако реальных шагов по решению украинского конфликта так и не было выработано.