Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что у него отличные отношения с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Видеозапись с цитатой Трампа о взаимоотношениях с российским лидером опубликовало издание Bloomberg.

«У меня с Путиным замечательные отношения, мы отлично ладим. И это хорошо, а не плохо», — заявил Дональд Трамп.

По словам американского экс-президента, если бы он был главой США, то конфликт на Украине не был бы допущен. Он отметил, что в случае своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года, он поспособствует скорейшему прекращению боевых действий на Украине.

«Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу достать их, мы собираемся решить это очень быстро», – подчеркнул Трамп.

Ранее действующий президент США Джо Байден подверг жесткой критике Дональда Трампа за его восхищение Владимиром Путиным. Глава Белого дома заявил, что в случае переизбрания Трампа на пост президента он может создать угрозу для американской демократии.