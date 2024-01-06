Известная блогер из Волгограда Виолетта Чиковани, участвовавшая в шоу «Последний герой», транслируемом на ТВ-3, весь проект показывала наилучший результат среди девушек. Ей удалось попасть в финал, однако после этого она выбыла, не сумев пройти первое испытание.

В финале участники должны были сложить гигантский пазл. Однако первым удалось это сделать отцу певца Ираклия, а вторым справился с заданием Алексей Лукин. Виолетте не удалось собрать и половину пазла.

«Я хорошо прошла все испытания, научилась делать очень многое, но тут просто мозг отказался работать. Такое бывает, когда ты работаешь, пашешь, пашешь и потом просто сдаешься», — рассказала участница проекта.

Несмотря на то, что Виолетте Чиковани не удалось победить в шоу «Последний герой», она считает, что была достойна победы. Но самое главное, чем гордится девушка, что она никого не предала на проекте. Виолетта Чиковани известна своим участием в других проектах на телевидении. К примеру, в шоу «Новые звезды в Африке» участники проголосовали против нее именно из-за ее интриг.