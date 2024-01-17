Российская Федерация обладает огромной ресурсной базой, которую она успешно вкладывает в свои Вооруженные силы для ведения боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. Об этом во время своего выступления в Давосе заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Это (боевые действия на территории Украины – прим. редакции) яростный бой. Россия действительно обладает огромными ресурсами, которые она вкладывает (в специальную военную операцию)», – заявил госсекретарь США.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Вооруженные силы Украины оказались в чрезвычайно сложном положении на поле боя в конце 2023 года.

Напомним, что специальная военная операция российской армии на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. По словам российского президента Владимира Путина, одной из главных целей спецоперации является защита населения республик Донбасса.