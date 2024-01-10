Во время своего визита в Грецию американский государственный секретарь потребовал от премьер-министра Мицотакиса расширить военную поддержку Украины. Об этом сообщил ряд греческих средств массовой информации.

По сообщению греческих изданий Оlympia и Newsbreak, Кириакоса Мицотакис принял Энтони Блинкена в своем родовом доме в Ханье на Крите. В Грецию американский госсекретарь прибыл из Стамбула после встреч с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом.

По сообщению пресс-службы премьер-министра Греции, во время переговоров Блинкен и Мацотакис обсуждали вопрос, касающийся ситуации на Украине.

«Госсекретарь США выразил благодарность за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала», – отмечается в сообщении пресс-службы греческого премьера.

Однако греческие СМИ отмечают, что Блинкен буквально потребовал от Мицотакиса увеличить военную помощь для Киева.