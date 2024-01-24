Журналист издания Time и биограф украинского президента Владимира Зеленского Саймон Шустер описал его жизнь в подземном бункере в первые месяцы после начала вооруженного конфликта на Украине. Фрагменты из биографии украинского лидера были приведены информационным агентством Blooomberg.

Шустер отметил, что самое тяжелое время для Зеленского было ночью. Его телефон не умолкал, а неудобная кровать не позволяла полноценно расслабиться. Кроме того, Зеленский жаловался на недостаток свежего воздуха и отсутствие солнечного света.

Также журналист рассказал, что в бункере были никчемные запасы еды. Зеленскому приходилось питаться мясными консервами с черствым хлебом. По словам помощницы президента Украины, он напоминал «ходячий труп».

Но со временем жизнь в бункере стала налаживаться, а проблемы с продовольствием были устранены. Сотрудникам Зеленского стали доступны горячие блюда, а иногда даже и вино. Президент стал коротать время между конференциями и переговорами за занятиями со штангой и гантелями. А расслаблялся он за просмотром голливудских кинолент.