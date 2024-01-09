Протесты немецких фермеров привели к остановке работы одного из автосборочных предприятий концерна Volkswagen, расположенного в нижнесаксонском Эмдене. Об этом в своем материале сообщает издание Bild*.

Митингующие фермеры заблокировали при помощи тракторов все автомобильные дороги, ведущие на завод Volkswagen, из-за чего сотрудники просто не смогли добраться на работу утром 8 января. Автор статьи отмечает, что руководство завода планирует возобновить работу предприятия уже 9 января.

Немецкие фермеры начали массовые акции протеста практически во всех федеральных землях Германии, заблокировав сельскохозяйственной техникой главные автомагистрали страны. Забастовки немецких фермеров начались после того, как правительство объявило о планах по отмене субсидий на дизельное топливо и льготного налогообложения транспортных средств, применяемых в сельском и лесном хозяйстве.

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