Недалеко от гамбургского театра «Талия» появилась скульптура голой женщины, которая сидит на одном из контейнеров. Ранее статуя использовалась в качестве декорации для одного из театральных представлений. При этом в скульптуре обнаженной женщины жители Гамбурга узнали экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Об этом в своем материале сообщает издание Bild*.

Автор материала отмечает, что скульптура голой женщины использовалась в одной из постановок гамбургского театра «Талия». Позже статую выбросили из-за ненадобности, после чего ее продали владельцу комплекса зданий, где расположен театр. Вероятнее всего, голову бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель к статуе голой женщины приделал уже последний собственник.

«В Гамбурге появилась статуя голой женщины. Горожане узнали в ней Ангелу Меркель», – отметил автор статьи.

По словам представителя немецкой партии ХДС в Гамбурге Свена Хильшера, многим гражданам страны на фоне общего разочарования решениями руководства страны нравятся новости с «оскорблениями политиков».

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