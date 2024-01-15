Немецкое издание Bild* опубликовало материал, в котором говорится о возможном сценарии вооруженного столкновения между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией. Автор статьи предполагает, что конфликт может начаться уже летом 2025 года. В Министерстве обороны Германии считают, что эскалация ситуации произойдет уже в феврале текущего года.

В материале говорится, что военным ведомством был разработан учебный сценарий, в котором описываются все действия российской стороны «шаг за шагом», и как альянс будет осуществлять защиту в случае возможной агрессии.

Данному сценарию было присвоено название «Оборона Альянса 2025», согласно которому в феврале 2024 году в РФ будет проведена мобилизация 200 тысяч человек. Затем российские силы проводят весеннее наступление на территории Украины, в ходе которого отбрасывают ВСУ. С июля начинается осуществление кибератак и прочие формы гибридного конфликта против Запада.

В описанном сценарии вооруженный конфликт между РФ и альянсом может начаться уже летом 2025 года. Руководством НАТО будет принято решение о сдерживании российских сил.

«В “день Х”, согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тыс. военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тыс. солдат бундесвера», – пишет автор материала.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.