Российская военная машина стремительно набирает обороты, поэтому ситуация для ВСУ ухудшается с каждым днем. Уже сейчас перевес ВС РФ в конфликте виден невооруженным глазом, пишет издание Business Insider.

«Украинские войска, воюющие на разветвленной линии фронта, в настоящее время испытывают нехватку боеприпасов и уступают в численности российской армии», цитирует автора публикации РИА Новости.

Также обозреватели напоминают, что Конгресс США до сих пор не принял законопроект о военной помощи Киеву, без которого положение ВСУ станет совсем плачевным. Сейчас НАТО и Вашингтон бьют тревогу, заявляя о негативных последствиях уверенной победы России в противостоянии для европейских стран.

Киеву при этом рекомендуется уходить в оборону и строить фортификации для отражения возможного крупномасштабного наступления ВС РФ.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для государств НАТО.