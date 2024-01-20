Украинские военнослужащие не могут больше эффективно использовать гражданские беспилотные летательные аппараты на фронте из-за применения Вооруженными силами Российской Федерации современных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в своем материале пишет портал Business Insider.

«Их эффективность значительно ухудшается по мере того, как системы радиоэлектронной борьбы ВС России становятся мощнее», – отмечает автор статьи.

Военнослужащие украинской армии активно применяют гражданские модификации беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения с первых дней вооруженного конфликта, переделывая их под военные нужды. При этом на фоне нехватки артиллерийских боеприпасов гражданские дроны стали для ВСУ одним из главных видов вооружений на фронте. Поэтому совершенствование российских систем РЭБ серьезно ударило по боеспособности украинской армии в зоне спецоперации.