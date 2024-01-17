В Москве состоялась премьера военной драмы «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего. На мероприятии собралось множество звезд, среди которых был замечен российский актер Сергей Безруков с супругой Анной Матисон.

Артист очень редко появляется на светских мероприятиях. Но на этот раз он решил удостоить ковровую дорожку своим присутствием в компании супруги. Актер выбрал лаконичный образ – белую рубашку, пиджак и брюки. Его жена, Анна Матисон, остановила внимание на полупрозрачной блузе молочного цвета из кружева и черной юбке макси длины.

Безруков побеседовал с журналистами, однако на вопросы отвечал очень кратко. На вопрос о свое характере актер ответил, что был воспитан родителями достаточно скромным человеком.

В военной драме «Воздух» Сергей Безруков исполнил основную мужскую роль – подполковника Алексея Астафьева. В центре сюжета фильма – события ВОВ во время наступления немецкой армии. Премьера фильма в кинотеатрах состоится с 18 января.