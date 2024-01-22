Примерно еще месяц потребуется российской армии для установления полного контроля над Авдеевкой. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал бывший депутат НС ДНР В. Бердичевский.

Политик напомнил, что в текущий момент российские силы установили контроль над промзоной, где враг за многие годы выстроил наиболее тщательную оборону. Также российские подразделения вошли в частный сектор на окраинах Авдеевки. Главным фактором успешного продвижения ВС РФ является качественная подготовка бойцов, а также слаженные действия всех родов воск, участвующих в освобождении Авдеевки.

Бердичевский подчеркнул, что наибольшие трудности возникнут в ходе уличных боев в многоэтажках. Однако уже сейчас заметно, что авдеевскому гарнизону ВСУ недостает боеприпасов. «Снарядный голод» возникает из-за сокращения финансирования киевского режима западными «союзниками». Остро ощущается нехватка у ВСУ в живой силе. Средний возраст сражающихся в Авдеевке боевиков – 45+, подчеркнул бывший депутат Народного совета.