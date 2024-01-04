Соединенные Штаты не располагают средствами для оказания помощи Украине. Об этом во время брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все. Нам нужно одобрение (конгресса – прим. ред.), чтобы мы могли продолжить предоставлять поддержку Украине», – сообщил Кирби.

По его словам, последний одобренный 27 декабря 2023 года американским президентом Джо Байденом пакет помощи Киеву еще не был в полном объеме доставлен на территорию Украины. Кирби предполагает, что на это могут «уйти недели».

Напомним, что в декабре прошлого года Вашингтон одобрил «финальный» пакет военной помощи на общую сумму в 250 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, новых поставок боеприпасов и оружие для Украины не будет, пока конгресс не одобрит выделение дополнительных средств для поддержки Киева.