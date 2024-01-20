Двенадцать лет каторги за просмотр южнокорейских музыкальных клипов и видеофильмов. Такой приговор в отношении двоих 16-летних парней был вынесен судом в Северной Кореи. Об этом сообщает южнокорейская редакция BBC со ссылкой на видеозапись, предоставленную исследовательским институтом South and North Development (SAND).

На кадрах можно увидеть, как двое одетых в серую робу подростков стоят перед полным стадионом своих сверстников, где их публично отчитывают за то, что они не осознали своих ошибок. После на них одевают наручники. При этом можно заметить, что присутствующие на мероприятии люди носят маски. Поэтому можно сделать вывод, что запечатленный на видео публичный судебный процесс прошел еще в 2022 году.

«Культура гнилого марионеточного режима распространилась даже на подростков. Им всего 16 лет, но они разрушили свое будущее», – сообщает закадровый голос на видеоролике.

Примечательно, что ранее за прослушивание южнокорейской музыки и просмотр фильмов было предусмотрено наказание в виде пяти лет трудовых лагерей. Однако после 2020 года законодательство в КНДР было изменено. Теперь за данное нарушение грозит более суровое наказание, вплоть до смертной казни.