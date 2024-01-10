Китайское издание Baijiahao опубликовало материал, согласно которому вкладчики забирают свои золотые запасы из американских и британских банков. Отток золота спровоцирует ослабление доллара, считают эксперты.

Аналитики китайского издания Baijiahao отмечают, что новость об увеличивающемся госдолге Соединенных Штатов и оттоке золота вкладчиков из банков порадовала президента России. Автор материала пишет, что Владимир Путин «хитро улыбнулся», когда узнал эту информацию. Российский лидер давно уже говорил, что в США произойдет обвал валюты.

В Российской Федерации уже давно перестали вкладываться в американские облигации. Но ранее у РФ имелись ценные бумаги США на 100 миллиардов долларов. Теперь же в облигации Соединенных Штатов вложено не более 100 миллионов долларов.

Автор Baijiahao приводит слова Владимира Путина, который ранее заявлял, что американский госдолг представляет собой мыльный пузырь, который в скором времени лопнет. Именно поэтому Россия, Китай и ряд других стран перестали доверять доллару.