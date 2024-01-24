Один из авторов антироссийских «санкций из ада», экс-председатель комитета по иностранным делам сената, американский сенатор от штата Нью-Джерси и представитель демократической партии Роберт Менендес обвинил сотрудников ФБР в фальсификации доказательств по делу о коррупции. Об этом в своем материале сообщает издание The New York Times.

В сентябре 2023 года демократа Менендеса обвинили в получении неправомерной выгоды в виде роскошного автомобиля, золота и наличных в обмен на предоставление «политической благосклонности». В ходе расследование, начавшееся в январе 2022 года, следователи ФБР провели пять обысков в доме сенатора, на тот момент возглавлявшего комитет по иностранным делам.

Однако адвокаты, защищающие Менендеса в суде, утверждают, что ордера на обыск были выданы на основе «искаженных доказательств», предоставленных прокурорами. По словам самого сенатора, ни он, ни его жена не присутствовали лично во время обыска в их доме, который состоялся 16 июня 2022 года.

По версии следствия, в доме сенатора было обнаружены наличные средства в конвертах с отпечатками пальцев Менендеса на общую сумму в 550 тысяч долларов, а также 13 золотых слитков и роскошный Mercedes-Benz.