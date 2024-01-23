Полковник австрийской армии Маркус Райснер во время интервью для немецкого телеканала NTV рассказал, что российские войска планомерно продвигаются вперед на всей линии фронта. По его словам, бойцы ВС РФ оказывают очень сильное давление на подразделения ВСУ. Причем это происходит на всей линии соприкосновения.

Рейснер отметил, что российские силы вынуждают Киев использовать все имеющиеся у него ресурсы. Поэтому австрийский полковник предполагает, что ВС России в итоге смогут прорвать украинскую оборону. Кроме того, он подчеркнул, что у ВСУ нет способности на организацию нового контрнаступления в 2024 году.

«Русские планомерно идут вперед. Они продвигаются метр за метром», – заявил Рейснер в беседе с журналистами.

Ранее британское издание Daily Star опубликовало статью, в которой указала на растерянность Владимира Зеленского из-за неудавшегося контрнаступления украинской армии летом 2023 года. Обозреватель издания указывает на тупиковую ситуацию для ВСУ, сложившуюся в зоне боевых действий.