Украина не в состоянии запустить собственное производство оружия и боеприпасов, так как Россия наносит ракетные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Asia Times.

Украина не способна обеспечить достаточную стратегическую глубину для производства вооружений и перевода производств на военные рельсы. Российские ракеты и дроны-камикадзе достают практически везде, они могут уничтожать цели на всей территории Украины. Это не позволяет Киеву даже в относительно спокойных западных областях развернуть изготовление боеприпасов, беспилотников и других видов вооружений.

Украина могла бы сделать это даже в таких условиях, но у нее нет достаточного количества средств противовоздушной обороны, чтобы защититься от ракет и дронов ВС РФ. Мало того, даже западные системы ПВО способны сбивать далеко не все средства поражения, имеющиеся в распоряжении России.