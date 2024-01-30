Группа армян в количестве 12-15 человек хотела избить участника СВО, находящегося в отпуске на лечении, в ночь с 13 на 14 января в кафе «Вояж», расположенного в подмосковном городе Чехов. Однако за российского бойца вступился хозяин заведения вместе со своими сотрудниками, также уроженцами Армении, отбив его у своих земляков. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство «Регнум».

«Драка вспыхнула мгновенно, секунд за 40. Я увидел, как два армянина толкали русского. Он был в обычной гражданской одежде. Мы с работниками подскочили, когда завязалась серьёзная драка. Все были пьяны. Боец СВО был с другом, но его друг за него не заступился, а только кричал, что «он из ФСБ». За русского парня заступились только мы, хотя мы сами армяне. Но мне как директору заведения нет разницы, армянин, или русский, или другой национальности человек. В тот вечер армяне были не правы, их было двое, а русский – один», – рассказал хозяин кафе по имени Рудик.

По его словам, он попросил покинуть заведение армян, устроивших конфликт. При этом участника специальной военной операции он выпустил из кафе только после того, когда убедился, что другие участники драки уже разъехались. В настоящий момент во всех деталях конфликта разбираются сотрудники Следственного комитета РФ.