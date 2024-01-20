В ночь на 14 января в одном из подмосковных кафе случился инцидент – армяне пытались разобраться с участником спецоперации, который прибыл в отпуск. Детали инцидента репортерам ИА Регнум рассказал владелец кафе Рудик.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в одном из кафе Чехова толпа армян якобы набросилась на участника СВО по имени Артем. Владелец кафе опроверг информацию. Он заявил, что нападавших не было настолько много. Он видел, как два армянина «толкали» русского, который был в гражданской одежде. Все, с его слов, были пьяными. В соцсетях писали, что русский парень вступился за девушку, в него полетела посуда со стол армян. Конфликт стал накаляться, поэтому работники кафе сразу «подскочили» и разняли сцепившихся.

Владелец кафе, сам по национальности армянин, признался, что не видит разницы, какой национальности его гости. Главное – чтобы все отдыхали культурно. Он заверил, что были предприняты мены безопасности, чтобы драка не возобновилась на улице. Он лично выгнал зачинщиков из кафе и проследил, чтобы они уехали на такси. Только после этого из гардеробной вывели русского парня. Травм серьезных ни у кого не было, заверил Рудик.