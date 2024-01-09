Спецоперации ВС РФ на территории Украины в корне изменила планы Министерства обороны по срокам перевооружения армии и принятия на вооружение новых образцов отечественного оружия. О приоритетных программах военно-промышленного комплекса в своем материале рассказывает РИА Новости.

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в наступившем 2024 году в стране будет сформирован новый армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одна флотилия. Ряды российской армии увеличатся сразу на 450 тысяч человек. Однако формирование нового армейского корпуса требует не только человеческих ресурсов, но также и современной военной техники и оружия.

Глава Минфина Антон Силуанов проинформировал, что в 2024 году на оборонные расходы из бюджета будет потрачено около 11 триллионов рублей. Причем большая часть из выделенных средств уйдет на закупку боевой техники.

В Сухопутные войска будут поставляться хорошо зарекомендовавшие себя в зоне СВО модернизированные танки Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ и Т-72Б3М. Обновленные бронемашины получили дополнительное бронирование, современные средства связи и оборудование для подавления ударных дронов. Артиллеристы получат новейшую колесную гаубицу «Мальва», а также долгожданную САУ «Коалиция-СВ», способную поражать цели управляемыми артиллерийскими боеприпасами на расстоянии в 70 километров.