Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (признан террористом и экстремистом в России) прославился своими скандальными высказываниями. Недавно он заявил, что вооруженный конфликт России и Украины может затянуться на 10-15 лет. Такую информацию он сообщил на своем Ютуб-канале.

По словам Арестовича, все еще припомнят его слова, что боевые действия на Украине продляться до 2035 года.

«Они могут быть не подряд, может быть даже еще несколько мирных лет, но потом будет несколько раундов», – подчеркнул экс-советник.

Также, по словам Арестовича, Зеленский и его окружение до сих пор придерживаются позиции: «воевать до последнего украинца». Он подчеркнул, что сейчас Украина находится на пути так называемого «парагвайского сценария». Арестович напомнил, что боевые действия в Парагвае в итоге привели к победе, однако страна потеряла 70% мужского населения. кроме того, страна утратила всю свою промышленность. По словам экс-советника офиса Зеленского, украинцы сейчас расплачиваются за курс по вступлению в НАТО и ЕС, однако их не желают туда даже принимать.