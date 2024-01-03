Переговоры об урегулировании боевых действий на Украине с Российской Федерацией могут начаться и без выхода на границы 1991 года. Об этом в эфире YouTube-канала «Альфа и Омега» заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов и объявлен в розыск).

«Мы, конечно, не вернем территории 91-го года в этом раунде, скорее всего», – констатировал результаты украинского контрнаступления в эфире YouTube-канала Арестович.

По его словам, киевские власти в ходе переговорного процесса не будут признавать свое поражение. Поэтому для прекращения боевых действий будет необходимо провести международные переговоры об общеевропейской и мировой безопасности.

В рамках широких переговоров, по мнению международных дипломатов, можно будет решить вопрос о прекращении активных боевых действий на территории Украины. При этом, как отмечает Арестович, подобный формат переговоров не будет проходить на «условиях поражения Киева».