Бывший советник Зеленского А. Арестович* (*запрещен в РФ за экстремизм и терроризм) прокомментировал свою фразу, сказанную еще в начале СВО. Его слова о том, что конфликт завершится через 2-3 недели, стали в Сети мемом, напоминает МК.

В беседе с блогершей А. Олицкой политик заявил, что говорил про 2-3 недели неслучайно. Он был включен в стамбульскую группу переговорщиков, поэтому знал, что цель этих переговоров – остановить конфликт. После стамбульских переговоров, заявил он, Путин и Зеленский должны были встретиться и закрепить договоренности уже на высшем уровне.

Политик сказал, что всё это «было решено», внесено в календарь, поэтому при упоминании двух-трех недель он знал, о чем говорит. Он заверил, что подобные сроки он озвучивал вовсе не для того, чтобы «успокоить ложью». Арестович* (*запрещен в РФ за экстремизм и терроризм) уверен, что в марте 2022 года стороны вполне могли заключить мир, но события начали разворачиваться «по другому сценарию».