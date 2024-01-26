Верховная рада Украины находится на грани грандиозного кризиса, поскольку только в провластной фракции 17 депутатов хотят сдать свои мандаты. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на заявление главы президентской партии «Слуга народа» Давида Арахамии.

«С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на составление мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще один мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек», – сказал глава фракции «Слуга народа».

По его словам, подобные настроения о сложении с себя депутатских полномочий есть и в других фракциях в украинском парламенте. Поэтому задача по сбору минимального количества голосов для принятия законопроектов (минимум 226 голосов «за») становится очень трудной задачей.