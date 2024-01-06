Продюсер Андрей Разин снова обвинил российских исполнителей в краже творчества группы «Ласковый май». На этот раз под раздачу попал известный российский певец Сергей Лазарев. Не так давно артист представил песню «Седая ночь», переведенную на французский язык.

Такая инициатива Лазарева сильно разозлила бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Он считает, что все авторские права на композиции группы до сих пор принадлежат ему. Хотя незадолго до своей смерти Юрий Шатунов выиграл судебное разбирательство по данному делу. Теперь права на песни Шатунова должны перейти его семье.

«Коршуны и шакалы, которые пытаются украсть творчество группы «Ласковый май», с вами на связи Андрей Разин. Вот Сережа Лазарев выложил на французском «Седую ночь». Все будет удаляться, потому что не надо иметь привычку воровать», – заявил Разин.

Однако в то же время, продюсер предложил всем желающим купить ту или иную композицию «Ласкового мая» договариваться с ним.