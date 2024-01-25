Ключевая военная база США, размещенная на Маршалловых островах в южной части Тихого океана, была затоплена гигантскими волнами. Части американского военного объекта были затоплены, и чтобы устранить эти последствия понадобится не один месяц.

На платформе Х (ранее Twitter, заблокированный в РФ) была опубликована видеозапись мощного водного потока, хлынувшего в столовую военной базы, расположенной на острове Рой-Намюр. Именно там расположен американский испытательный военный полигон противоракетной обороны. На кадрах видно, как водой были выбиты двери и окна, а помещение затопило водой практически до самого потолка, сообщают журналисты телеканала CNN.

По словам командующего гарнизоном атолла Кваджалейн (USAG-KT) полковника Дрю Моргана, военная база получила незначительные повреждения. В то же время, согласно отчету американской армии, инфраструктура острова понесла серьезный ущерб – многие районы острова полностью затоплены водой. В качестве подтверждения предоставляется аэроснимок, сделанный 21 января. На фото видно, что на острове Рой-Намюр было сильное наводнение. 25 января началась операция по очистке военной базы.