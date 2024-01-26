Звезда фильмов «Стиляги» и «Союз спасения», актер Антон Шагин вызвал сотрудников полиции к себе домой после того, как получил от неизвестного посылку со статуэткой внутри. Об этом пишут авторы Телеграм-канала 112.

По словам актера, он заказал себе баян, который нужен был ему для съемок в новом фильме. Однако курьер доставил ему чужую посылку, внутри которой оказалась статуэтка. Шагин решил не рисковать и вызвал сотрудников полиции, помня о прошлогоднем теракте, в результате которого был убит военный корреспондент Владлен Татарский.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обследовали посылку и обнаружили в ней статуэтку богини правосудия Фемид. Однако взрывчатки ни в посылку, ни в статуэтке не оказалось. При этом неизвестно, почему актер получил вместо баяна посылку со статуэткой внутри.

Напомним, что Антон Шагин публично выступил в поддержку специальной военной операции ВС РФ на территории Украины из-за чего постоянно получает анонимные угрозы.