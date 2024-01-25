Репортеры АиФ подробно рассказали о пленных украинцах, которые разбились 24 января на борту сбитого киевским режимом российского самолета Ил-76.

Ранее главред RT М. Симоньян разместила в авторском тг-канале поименные списки украинских военнопленных, которые погибли в результате падения Ил-76. АиФ собрал досье на пленных украинцев. Всех их можно разделить по группам, пишет издание. Часть военнопленных имела боевой опыт. Часть – до начала СВО работали на гражданских должностях. Встречаются в списках украинцы с судимостями, полученными в 2010-е годы.

Есть среди погибших военнопленных отъявленные неонацисты. Это подтверждают многочисленные татуировки на их телах, а также контент на страницах в соцсетях. Другие были обычными работягами, которые пахали, чтобы прокормить семью. Большинство взято в плен в апреле 2022 года во время штурма мариупольского металлургического комбината Ильича. Есть среди имен те, что не имел до участия в СВО никакого опыта и попал в плен почти сразу по прибытию на фронт.