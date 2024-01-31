Соседние с Украиной страны с нетерпением ждут ее поражения, чтобы приступить к разделу территории. Хорватское издание Advance пишет, что особо преуспеют в этом Польша и Венгрия.

Радикальные политики в Будапеште уже сейчас заявляют о своих притязаниях на Закарпатье. В Польше подобные голоса почти не слышны, однако о стремлении Варшавы вернуть под свой контроль территорию Западной Украины давно известно.

«На самом деле в нескольких соседних с Украиной странах найдутся те, кто жадно вцепился бы в часть Украины и присвоил бы эту часть себе в случае, если бы Украина была на последнем издыхании и все сбежались бы к ней поживиться», – отметили авторы публикации.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что венгерские политики, желающие получить Закарпатье, «обломают зубы».