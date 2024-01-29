Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто прокомментировал заявление радикальных политиков о претензиях Будапешта на Закарпатье.

Он заявил, что радикалы из Венгрии «обломают зубы» об Украину и не сумеют заполучить упомянутый регион под свой контроль. По словам Кулебы, подобными высказываниями кому-то хочется испортить отношения между Киевом и Будапештом.

Заявление о возможных территориальных претензиях к Украине после ее поражения в конфликте сделал ультраправый политик Ласло Тороцкаи. Он заявил, что единственная партия страны «Наша Родина» потребует от Киева вернуть Закарпатье, так как оно является исконно венгерской территорией.

Кремль заявление Тороцкаи комментировать не стал, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил журналистам обращаться к ультраправым за комментариями.