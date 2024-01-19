Известная журналистка, экс-политик и писательница Ирина Хакамада подилилась с подписчиками своего Телеграм-канала снимками с отдыха в Таиланде. На опубликованном фото 68-летняя Хакамада позирует в бикини. На ее голове и на руке расположилось две игуаны.

Таким образом, знаменитость решила сделать отсылку к году Дракона, который наступит по Восточному календарю 10 февраля. Свой снимок Ирина Хакамада подписала довольно кратко: «Драконы бывают разные, энергии тоже, мы выбираем».

Большинство фолловеров отметили, что писательница выглядит очень хорошо на свой возраст. Несмотря, что Хакамаде уже 68 лет, она находится в превосходной физической форме.

Ранее Ирина Хакамада рассказывала, что для поддержания стройного тела принимает пищу всего лишь один раз в день. Однако она призвала не повторять данную практику, ведь такой режим питания подходит далеко не каждому. Данной диеты стоит придерживаться только после консультации со специалистом.