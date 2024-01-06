Православные верующие 6 января отмечают канун Рождества Христова, который принято называть сочельником. Этот день является подготовкой к одному из самых главных церковных праздников.

Наши предки верили, что накануне Рождества следует соблюдать определенные правила. В этот день нельзя надевать одежду черного цвета, чтобы год не был полон неудач. Кроме того, в этот день следует оставить все важные дела. До появления первой звезды, по мнению наших дедов и прадедов, нельзя было есть, иначе год мог быть голодным.

Молодым незамужним девушкам не стоит садиться в углу стола и много разговаривать. Также не рекомендуется им первым начинать прием пищи, иначе в этот год они так и останутся без кавалера.

Кроме того, в сочельник нельзя пить алкоголь, сквернословить и ссорится. В этот день стоит посетить церковь, а после этого собраться с родственниками и друзьями за одним столом дома. Также в сочельник принято колядовать.

Наши предки также верили, что если 6 января погода будет солнечной и ясной, то урожай будет богатым.