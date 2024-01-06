Британское издание Daily Mirror опубликовало материал, в котором говорится о ключевых признаках, указывающих на наличие в ДНК человека наследия неандертальцев. Эксперты в области генетики выделили целых шесть признаков.

Согласно заключению ученых, около 2% человеческой ДНК происходят от древних предков нашего вида. Специалисты уверены, что около 60 тысяч лет назад между неандертальцами из Африки и Азии произошло скрещивание, в результате чего и получились первые наши предки.

По словам генного инженера Себнема Унлуислера из Лондонского регенеративного института, гены современного человека оказывают влияние на все, начиная с цвета волос и заканчивая никотиновой зависимостью.

«ДНК неандертальца представляет собой лишь небольшой процент генома современного человека, и эти влияния — лишь часть генетической головоломки, которая делает каждого человека уникальным», – подчеркнул ученый.

Есть 6 уникальных признаков, обозначающих наличие в геноме неандертальской ДНК: никотиновая зависимость, густые прямые темные, реже рыжие, волосы, форма носа (крупный нос), уязвимость к COVID-19, темный загар, биологические ритмы.