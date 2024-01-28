Известная американская ведущая новостей Аманда Хэнсон скончалась на 39-м году жизни. Она работала на канале Action 5 News в Мемфисе.

По сообщению местных СМИ, телеведущая скончалась вскоре после своей свадьбы при очень странных обстоятельствах. Как отмечают ее работодатели в соцсетях, Аманда Хэнсон умерла от осложнений, возникших во время оказания неотложной медицинской помощи. Более детальной информации об обстоятельствах смерти ведущей не сообщалось.

Аманда Хэнсон практически всю жизнь занималась танцами, начиная с 8-летнего возраста. Ранее она работала танцовщицей. Но даже когда она решила связать свою жизнь с журналистской деятельностью, не отказывалась от своей страсти ни на мгновение. Поэтому на работе коллеги прозвали ведущую «Танцующая Хэнсон». Неожиданная кончина журналистки повергла в шок ее близких, коллег и зрителей.