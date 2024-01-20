Российский штурмовой отряд группировки войск «Восток» заставил две сотни вражеских солдат спасаться бегством, с разных сторон атакуя позиции, сообщает Минобороны РФ в официальном тг-канале.

Известно, что блистательный захват шести опорных пунктов врага на границе Запорожья и Донецкой народной республики выполнили штурмовые отряды 394 полка Пятой армии ВС РФ. Командир с позывным Саваль рассказал детали четко спланированной операции.

Сначала штурмовикам пришлось ползти порядка 1,5 км, чтобы «бесшумно и аккуратно» приблизиться к позициям врага. Когда российские штурмовики подошли к вражеских опорникам вплотную, они «немного подпустили» противника. Это позволило выманить его и окружить. После этого парни открыли огонь по врагу с разных направлений.

В итоге, сообщил Саваль, часть боевиков осталась лежать на захваченных позициях. Порядка 200 украинцам удалось сбежать. Российские штурмовики взяли под контроль шесть опорников ВСУ.