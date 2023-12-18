В ходе двухдневных соревнований по боксу в Первоуральске произошла трагедия – 14-летний спортсмен умер в карете скорой помощи после полученных во время спарринга травм. Корреспондент портала E1.RU пообщался со знакомым погибшего спортсмена.

«Мы ревели всем залом. Пацан правда хороший, не курил, энергетики не пил. Был с юмором. У него не было таланта в боксе, было желание и упорство. Он пахал как не в себя. Мы все запомним его на всю жизнь. Отличный был парень, мы его все любили и любим…», – заявил знакомый боксера.

По его словам, погибший спортсмен рос в хорошей семье и учился в первоуральской школе №32. Отец боксера работает на местном заводе, а мать является самозанятой. У парня остались две младшие сестрички.