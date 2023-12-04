Украинские военнослужащие жалуются на нехватку боеприпасов и вооружений на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает датская журналистка радио DR Матильда Кимер, побывавшая на Украине и пообщавшаяся с украинскими солдатами с передовой.

«Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять», – заявила Кимер.

По ее словам, в сравнении с прошлым годом, когда военнослужащие ВС Украины были воодушевлены возвращением части Харьковской и Херсонской областей под свой контроль, теперь в рядах украинской армии преобладает пессимизм.

Провал летнего контрнаступления признал даже украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, наступление ВСУ в летний период «не принесло желаемы результатов». При этом наступление холодной погоды на поле боя осложнит ведение активных боевых действий для украинской армии.