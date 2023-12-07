Президент США Джо Байден и представители его администрации откровенно врали, пытаясь убедить американский народ, что Украина способна одержать победу над Россией военным путем. Об этом во время своей передачи в социальной сети X (ранее Twitter, заблокированный в России) заявил журналист Такер Карлсон.

«Изначально нам говорили, что поддержка позволит ВСУ победить Россию и предотвратит вторжение последней в остальные страны Европы – или что-то в этом роде. Прошло почти два года, и оказалось, что все это неправда. Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты», – заявил журналист.

По словам Карлсона, действующая администрация президента США никогда не сможет признать свои ошибки на Украине, которые уже привели к трагическим последствиям.

Напомним, что Белый дом еще осенью запросил у Конгресса одобрение на выделение порядка 106 миллиардов долларов для предоставления военной и финансовой помощи Израилю и Украине. Однако данное предложение до сих пор не было одобрено конгрессменами.